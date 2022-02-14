В Туркменистане началась кампания по выборам президента

14 фев. 10:00

В понедельник 14 февраля в Туркменистане стартовала избирательная кампания по выборам президента, начался первый этап - выдвижение кандидатов.

Накануне президент страны Гурбангулы Бердымухамедов поручил Центризбиркому провести внеочередные выборы президента республики. Внеочередные выборы президента Туркменистана назначены на 12 марта.

Выдвигать кандидатов в президенты, в соответствии с избирательным кодексом Туркменистана, могут политические партии, зарегистрированные до дня назначения выборов. В настоящее время в республике действуют три политические партии – Демократическая партия Туркменистана, Аграрная партия Туркменистана и Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Также выдвигать кандидатов могут группы граждан, кандидат должен быть поддержан не менее 10 тыс подписей избирателей.

На пост президента Туркменистана может претендовать гражданин, родившийся в Туркменистане, владеющий государственным языком, а также в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживающий и работающий в стране. Президентом не может стать человек моложе сорока лет.

Президент Туркменистана избирается народом сроком на семь лет.

Предыдущие выборы главы Туркменистана прошли в 2017 году.