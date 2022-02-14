Вирусолог рассказал, откуда придет "суперштамм" COVID-19

14 фев. 9:16

Появление нового "суперштамма" коронавирусной инфекции возможно в регионах с нулевой толерантностью к инфекции, выразил мнение вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, вероятность формирования разновидностей коронавиурса низка в странах, где большинство населения уже переболело, вакцинировалось и ревакцинировалось. "В Китае живет полтора миллиарда фактически не переболевших людей. Гипотетически такая страна могла бы стать новым витком в штаммообразовании: полтора миллиарда непереболевших людей – это огромная ресурсная база для вируса, ему есть где размножаться", - сказал он в интервью "Известиям".