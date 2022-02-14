Пастух обнаружил тайник с оружием на окраине Алматы

14 фев. 8:46

На окраине Алматы пастух нашел оружие, боеприпасы и комплект специальной амуниции, информируют местные правоохранители.

По словам начальника управления полиции Алатауского района Ильяса Омирсерикова, следственно-оперативная группа изъяла каску, военный бронежилет, рожок от автомата Калашникова, 20 патронов калибра 7,62 мм, травматический пистолет "Беретта", резиновые дубинки, 19 патронов от пистолета Макарова, а также травматический пистолет неустановленного образца, передает Sputnik Казахстан.

Уточняется, что в настоящее время по факту проводится проверка для установления принадлежности и происхождения схрона.