Вильфанд предупредил россиян о погодных аномалиях

14 фев. 8:50

Температура в конце текущей недели, 19-20 февраля, будет опережать климатический ход на 50 дней, поделился прогнозом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Ночные температуры в центре Европейской России будут -2...-7 градусов, дневные +1... +3 градусов. В ночь на среду будет до -8 градусов", - сообщил он.

Далее научный руководитель Гидрометцентра отметил, что с понедельника по среду температура будет на 6-7 градусов выше нормы, что будет соответствовать мартовским значениям. Однако начиная с четверга наступит уверенно апрельская погода: температура будет выше нормы на 11 градусов. "Это даже будет соответствовать второй декаде апреля", - обратил внимание Вильфанд, передает РИА Новости.