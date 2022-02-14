В Турции начал действовать закон о ратификации Шушинской декларации

14 фев. 8:18

В Турции официально вступил в силу закон о ратификации Шушинской декларации, документ был опубликован в официальном вестнике турецкого правительства - Resmi Gazete.

В соответствии с законом Шушинская декларация "О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой", подписанная 15 июня 2021 года в Шуше, вступает в силу с даты публикации.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 февраля подписал Закон об утверждении Шушинской декларации "О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".