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В Турции начал действовать закон о ратификации Шушинской декларации

В Турции начал действовать закон о ратификации Шушинской декларации

В Турции официально вступил в силу закон о ратификации Шушинской декларации, документ был опубликован в официальном вестнике турецкого правительства - Resmi Gazete.

В соответствии с  законом Шушинская декларация "О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой", подписанная 15 июня 2021 года в Шуше, вступает в силу с даты публикации.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 февраля подписал Закон об утверждении Шушинской декларации "О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".

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