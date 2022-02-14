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В ФРГ назвали неприемлемым требование США остановить "Северный поток-2" 

В ФРГ назвали неприемлемым требование США остановить &quot;Северный поток-2&quot; 

Затягивание сертификации российского газопровода "Северный поток-2" бессмысленно, заявила депутат Бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен.

По ее словам, требования США остановить проект неприемлемы. "Абсурдным и дерзким является то, что правительство США постоянно требует свернуть проект "Северный поток-2", а само при этом повышает объемы импорта нефти из России", - подчеркнула она, передает ТАСС.

Ультимативные заявления президента США Джо Байдена об остановке реализации проекта Дагделен назвала неуважением демократического суверенитета Германии и ее европейских партнеров.

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