В ФРГ назвали неприемлемым требование США остановить "Северный поток-2" 

14 фев. 8:09

Затягивание сертификации российского газопровода "Северный поток-2" бессмысленно, заявила депутат Бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен.

По ее словам, требования США остановить проект неприемлемы. "Абсурдным и дерзким является то, что правительство США постоянно требует свернуть проект "Северный поток-2", а само при этом повышает объемы импорта нефти из России", - подчеркнула она, передает ТАСС.

Ультимативные заявления президента США Джо Байдена об остановке реализации проекта Дагделен назвала неуважением демократического суверенитета Германии и ее европейских партнеров.