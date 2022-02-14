Грузию потрясала серия ночных землетрясений

14 фев. 7:46

По данным Национального сейсмологического центра Грузии, после землетрясения магнитудой 6,2 в стране было зафиксировано еще шесть толчков магнитудой свыше 3,1,

Так, жители Тбилиси ощутили подземные толчки в воскресенье в 22:25 по местному времени, землетрясение магнитудой 6,2 произошло у города Дманиси.

Затем толчок произошел в 22:28 в том же месте магнитудой 4,5, эпицентр находился на глубине 11 километров.

После этого мощность толчков начала снижать до магнитуды 3,1 в 00:14, а последнее землетрясение было зафиксировано в 03:35 по местному времени магнитудой 3,5, передает Sputnik Грузия.