Зеленский призвал Байдена  на Украину

14 фев. 6:45

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со президентом США Джо Байденом, в ходе которых попросил главу американской администрации "как можно скорее" посетить Украину.

По данным телеканала CNN, со ссылкой правительственный источник в Киеве.

По информации телеканала, Зеленский также запросил у Байдена "дополнительной продвинутой финансовой и военной поддержки", передает РИА Новости.

Телеканал, со ссылкой на собственный источник, информирует, что визит Байдена в Киев на фоне текущего кризиса "маловероятен".