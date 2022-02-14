Зеленский призвал Байдена  на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со президентом США Джо Байденом, в ходе которых попросил главу американской администрации "как можно скорее" посетить Украину.
По данным телеканала CNN, со ссылкой правительственный источник в Киеве.
По информации телеканала, Зеленский также запросил у Байдена "дополнительной продвинутой финансовой и военной поддержки", передает РИА Новости.
Телеканал, со ссылкой на собственный источник, информирует, что визит Байдена в Киев на фоне текущего кризиса "маловероятен".