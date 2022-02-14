Середина февраля порадует москвичей апрельской погодой

14 фев. 5:35

На следующей неделе в Москве ожидается погода, соответствующая среднесуточным климатическим значениям апреля. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Согласно прогнозу синоптиков, 14 февраля температура составит от 0 до плюс 2 градусов. Во вторник воздух прогреется до плюс 2-4 градусов, а в среду - до 0.

В четверг выпадет снег, который днем местами сменится дождем. В темное время суток будет около 0, после полудня с повышением до плюс 3-5 градусов.

В "Фобос" отметили, что за два дня в регионе выпадет 7-12 миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы. При этом порывы ветра будут достигать штормовых значений – 13-18 метров в секунду.

В пятницу, 18 февраля, температура достигнет значений периода 2-7 апреля и составит плюс 3-5 градусов. В этот день в столице будут интенсивные смешанные осадки, преимущественно дождь.