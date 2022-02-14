Обзор СМИ Кавказа 7 - 13 февраля

Газета "Южная Осетия" сообщает, что во вторник в Цхинвале, прошел съезд партии "Единая Осетия", на котором был избран кандидат на предстоящих выборах на пост президента страны — действующий глава государства Анатолий Бибилов. На съезде состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между югоосетинской республиканской политической партией "Единая Осетия" и всероссийской политической партией "Единая Россия".

Как подчеркнул Бибилов, соглашение для Южной Осетии будет большим опытом в политической жизни, так как партия "Единая Россия" имеет огромный опыт, и для "Единой Осетии" это возможность набираться опыта и знаний. Сам он считает, что морально имеет право баллотироваться в президенты, будучи уверенным, что все шаги будут связаны с улучшением благосостояния югоосетинского народа. "Если быть откровенным, не вижу, чтобы меня что-то останавливало для выдвижения на второй срок своей кандидатуры на должность президента. На самом деле, я в силах сделать многое для республики и народа почти во всех сферах: образовании, здравоохранении, безопасности. Я открыт и честен перед своим народом", — заявил президент.

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, подтвердил неизменную поддержку Россией суверенитета и территориальной целостности Южной Осетии, обеспечение мирного труда жителей республики. По словам Турчака, в РФ высоко оценивается сотрудничество с Южной Осетией, на основе договора "О дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи", подписанного почти 14 лет назад. "Наша поддержка не заканчивается с подписанием соглашения. Это дополнительный импульс для совместной работы в рамках утвержденной в 2019 году Инвестиционной программы социально-экономического развития РЮО с объемом финансирования 4.5 млрд рублей", — сказал Турчак. По его мнению, 10 апреля станет важным днем, когда народ Южной Осетии сможет определить — кто станет главой государства на ближайшие пять лет. За предыдущие годы Бибилову удалось зарекомендовать себя, как ответственного главу государства, человека знающего. Он имеет необходимые знания и опыт государственного строительства, хороший, личный потенциал для активного развития российско-югоосетинских отношений, реализации столь нужной людям программы социально-экономического развития республики. "Единая Россия" и вся страна готова к новому этапу совместной работы. "Рассчитываем на мудрость югоосетинского народа и на продолжение сотрудничества с нынешними надежными партнерами Республики Южная Осетия", — резюмировал политик.

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Объем продукции сельского хозяйства Дагестана в 2021 году превысил 176 млрд рублей, или 100,5% по отношению к итогам 2020 года, при том, что минувший год по погодно-климатическим условиям был далеко не лучшим для сельского хозяйства республики. Тем не менее практически по всем основным направлениям индикаторы выполнены. Наиболее заметные достижения отмечены в зерноводстве – произведено 450 тыс. тонн зерна, что на 6,5 % больше, чем в 2020 году, сообщает газета "Дагестанская правда".

Особенно отличились рисоводы. Объем произведенного риса достиг 118,9 тыс. тонн, что на 6,5 % больше, чем в прошлом году. Это рекордный результат за всю историю рисосеяния в Дагестане. Более того, сформировался рисоводческий кластер. Если в 2017 году в республике не производилось вообще рисовой крупы, то в прошлом году в розничную сеть поставлено более 14 тыс. тонн. Также в прошедшем году ООО "Мареновский" ввел в эксплуатацию новый рисоперерабатывающий завод на 5 тонн рисовой крупы в час. Это четвертый крупный рисовый завод, построенный в Дагестане за последние годы.

Есть успехи и в отрасли виноградарства. В 2021 году в республике собрано 237,9 тыс. тонн "солнечной ягоды", что на 13,8 % больше, чем в 2020 году. Благодаря принятию федерального закона "О развитии виноградарства и виноделия в РФ", дагестанский виноград стал востребованным, закупочная цена на отдельные сорта ягоды доходила до 40 рублей за кг. Переработано 70 % урожая.

Плодов и ягод в Дагестане собрано 200 тыс. тонн, что на 9,9 % больше урожая 2020 года. Важно отметить, что в товарном секторе произведено 24 тыс. тонн плодов, что на 75 % больше предыдущего года. Кроме того, в 2021 году в Дагестане построено 3 фруктохранилища на 5,2 тыс. тонн, в настоящее время продолжается реализация нескольких других проектов. Успехи во многом стали возможны благодаря адресной господдержке. Для повышения эффективности использования сельхозземель, в республике в 2021 году ввели в оборот более пяти тысяч га. Наметилась тенденция к наращиванию закупок сельхозтехники. Большую роль сыграло плодотворное взаимодействие с АО "Росагролизинг". По всем направлениям приобретено сельхозтехники почти на 550 млн рублей, что на уровне прошлого года.

Среди угроз животноводству издание отмечает увеличение, по оценкам ученых Всероссийского института агроэкологии, площади открытых песков в республике до 150 тыс. га. Прорабатываются меры по организации фитомелиоративных мероприятий для приостановления этого процесса. Вторая актуальная проблема – обводнение пастбищ. В 2021 году пробурены четыре артезианские скважины, что, недостаточно. Прорабатываются с Минсельхозом РФ меры для наращивания работ по строительству артскважин. Предстоит повысить уровень научно-кадрового обеспечения АПК, а также усилить работу по развитию кооперации среди малых форм хозяйствования, говорится в статье.

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В Северной Осетии производство товарной рыбы за три последние года увеличилось в 10,5 раза. Здесь в 2020 году почти вдвое нарастили производство рыбы, увеличив до 3,5 тыс. тонн, а в минувшем году, по оперативным данным Владикавказского филиала ФГБУ "Центр агроаналитики", показатель достиг 5,7 тыс. тонн, отмечает газета "Северная Осетия". В настоящее время практически вся выращиваемая в республике рыба – форель, но, по оценке специалистов из крупных научно-исследовательских центров страны, у региона есть хороший природный потенциал для разведения и других видов рыб. В связи с этим, в республике планируется организовать крупный селекционный центр, что поможет не зависеть от поставок рыбопосадочного материала из других регионов и стран.

Самое крупное рыбоводческое предприятие в регионе, ООО "Остров-Аквакультура" занимается промышленным выращиванием радужной форели на участках "Карджин", "Дарг-Кох", "Ардон". Годовая мощность предприятия сейчас составляет 3,5 тыс. тонн; на перспективных площадках планируется реализация второго этапа ввода мощностей для увеличения объема производства до 10 тыс. тонн товарной продукции в год. Здесь более 250 резервуаров для разведения форели. Все 150 работников предприятия – местные жители. ООО "Арлан Фиш" – второе по объемам предприятие отрасли – реализует проект создания и развития рыбоводческого форелевого хозяйства в селе Красногор Ардонского района. В 80 бассейнах хозяйства содержится около 600 тонн рыбы, функционирует цех по ее переработке мощностью 5 тонн в сутки. Планируется продолжить строительство бассейнов и инфраструктуры, а также малькового хозяйства и агротуристического мини-ресторана. Это позволит создать предприятие полного цикла, довести единовременное количество форели до 736,5 тыс. шт. на разных стадиях откорма (при выходе на проектную мощность) и производить порядка 822,3 тонн живой рыбы в год. Общая стоимость проекта составляет 139,38 млн руб., его реализация позволит создать не менее 33 новых постоянных рабочих мест.

Согласно программе развития рыбоводства, к 2025 году объем производства товарной рыбы в республике планируется довести до 15 тыс. тонн.

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Резкого увеличения числа тяжелых пациентов с диагнозом COVID-19 в Абхазии не наблюдается. За последнюю неделю идет небольшой рост поступления больных в стационары. Все медучреждения Абхазии переведены на усиленный режим работы, сообщает агентство "Абхазия-информ" со ссылкой на информацию министра здравоохранения Эдуард Бутба на встрече с журналистами.

Он рассказал, что ситуация с коронавирусной инфекцией начала меняться с 22 января, наблюдался всплеск заболеваемости. С 22 января по 11 февраля было выявлено 8334 случая заболевания. Были небольшие проблемы с нехваткой медперсонала, поскольку часть медиков также болеет ковидом, но работа медучреждений из-за этого не прекращалась ни на одну минуту. Многие бригады, которые ездили в Гудаутсткую и в Сухумскую инфекционную больницу переформатированы и укомплектованы другими сотрудниками. Из-за нового штамма была перегрузка в пунктах забора биоматериала для ПЦР- исследований, в пиковые дни проводили до 1500 исследований. Нагрузка легла и на амбулаторное звено. Для консультации и помощи гражданам работает единый центр горячей линии. По словам министра, все медучреждения обеспечены необходимыми медикаментами и расходными материалами, из дорогостоящих препаратов недавно приобрели "Артлегию" и передали больницам. Имеется резерв 1500 баллонов с кислородом. Сообщается, что на днях Роспотребнадзор передал Минздраву Абхазии диагностические наборы для проведения 50 тыс. ПЦР-тестов по выявлению коронавирусной инфекции. Кроме того Минздрав Абхазии закупил очередную партию вакцины "Спутник Лайт" в количестве трех тысяч доз. В первую очередь она будет направлена на ревакцинацию", – приводит слова главы Минздрава портал "Спутник-Абхазия".

По данным Министерства, в республике с населением в 240 тыс. человек за весь период пандемии в Абхазии от коронавируса привилось более 16 600 человек. На день выхода статьи 13 февраля с начала пандемии выявлено 48 028 случаев заражения коронавирусом, из них с начала этого года – около 10 тыс. Выздоровели 39 512 человек, 615 умерли.

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Руководитель регионального исполнительного комитета Чеченского отделения "Единой России" Адлан Динаев заявил, что в учебном году 2020/2021 Чечня вошла в рейтинг регионов с самой высокой организацией горячего питания для учащихся младших классов, пишут "Вести республики". По его словам, во всех 496 школах республики с 1 по 4 классы обеспечены горячим питанием 125 506 детей. В 2022 году на горячее питание младшеклассников предусмотрены средства в размере порядка 1,5 млрд. рублей.