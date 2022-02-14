Медики Северной Осетии помогут ветеранам боевых действий

14 фев. 3:24

В скором времени в одной из больниц Северной Осетии появится отдельный корпус для оказания медицинской помощи ветеранам боевых действий – такое поручение дал после встречи с представителями региональной общественной организации Российский союз ветеранов Афганистана глава республики Сергей Меняйло.

"Глава региона поручил проработать вопрос о возможности создания специализированного отдельного корпуса для оказания медицинской помощи (реабилитации) воинам-интернационалистам на базе одной из республиканских больниц", - говорится на сайте главы и правительства республики, передает ТАСС.

Также власти республики возьмут на контроль ежегодное выделение бесплатных путевок в санатории республики для инвалидов и ветеранов боевых действий и активизируют взаимодействие с федеральным центром по направлению в их санатории за пределы республики.

Также по поручению Меняйло правительством региона принято распоряжение о выделении средств для единовременных выплат инвалидам и ветеранам боевых действий в Афганистане и членам семей погибших (умерших).

Напомним, 15 февраля 2022 года исполняется 33-я годовщина со дня вывода советских войск из Афганистана. Этот день в России объявлен Днем памяти воинов-интернационалистов.