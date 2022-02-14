Молодежь Пятигорска будут учить блогерству

14 фев. 1:16

Уже этой весной в ставропольском Пятигорске будет школа блогеров – она откроется на базе городского молодежного центра, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В Пятигорске откроют школу блогеров. Проект стартует уже в апреле", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Принимать активное участие в работе школы будут эксперты и известные российские блогеры.

Подключатся к ее работе и выпускники проекта мастерской новых медиа, которые будут сами делиться своими знаниями и компетенциями, - отметил глава курорта Дмитрий Ворошилов.