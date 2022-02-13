Старое медресе и детский сад в Ташкенте превратятся в арт-резиденции

13 фев. 23:12

Две арт-резиденции появятся на территории Старого города в Ташкенте, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства в своем Telegram-канале.

Отмечается, что творческое пространство создадут в Олмазарском районе города.

"Дизайн-концепция проекта будет разработана в партнерстве с архитектурным бюро Studio KO (Марокко) с учетом мировых стандартов. Проект будет реализован при меценатской поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт", - сказано в сообщении.

Одна из арт-резиденций появится в медресе Маткаримбой в махалле "Намуна". Здание отреставрируют с сохранением его традиционного архитектурного облика.

Вторая арт-резиденция откроется в махалле "Хаст Имам" в здании бывшего детского сада. В резиденциях будут проходить образовательные мероприятия Центра современного искусства. Они также станут площадками для сотрудничества между отечественными и зарубежными художниками.