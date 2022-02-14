Решение президента Туниса предоставить себе дополнительные полномочия может привести к беспорядкам

Президент Туниса Каис Саид издал указ о создании временного Высшего судебного совета, фактически заменив упраздненный 6 февраля орган, а также предоставив себе дополнительные полномочия по контролю над высшим судебным органом страны.

Как сообщает Аль-Джазира, в указе, опубликованном в официальной газете в воскресенье, говорится, что президент может увольнять судей, которые нарушают свои служебные обязанности и возражают против продвижения по службе или против назначения судей. Указ запрещает судьям устраивать забастовки.

Тунис считается единственной демократией, возникшей в результате восстаний "арабской весны" 2011 года, но некоторые из достижений были сведены на нет с тех пор, как Саид был избран президентом, набрав почти 73 процента голосов во втором туре выборов в октябре 2019 года. Критики опасаются, что президент, бывший профессор права, становится все более авторитарным.

Саид, который поставил борьбу с коррупцией в основу своей программы, сказал, что роспуск судебного совета был необходим, поскольку тунисцы хотели, чтобы страна была "очищена". Он объявил, что реформирует Высший судебный совет, а не упразднит его.

Журналистка из Туниса Элизия Фолькманн сказала "Аль-Джазире", что решение Саида может быть реакцией на международное осуждение, вызванное его предыдущим шагом. В сентябре президент установил контроль на исполнительной и законодательной властью. Судебная власть выступала против политических маневров Саида еще с 25 июля, когда он отправил в отставку премьер-министра Хишама Машиши и приостановил работу парламента.

В среду Ассоциация судей Туниса начала двухдневную забастовку, призывая к восстановлению Высшего судебного совета и осуждая действия президента как захват власти.

Совет возбудил судебное дело против Министерства внутренних дел, чтобы потребовать ключи от его штаб-квартиры, которая была заперта полицией через день после того, как Саид объявил организацию "пережитком прошлого". Слушания состоялись в пятницу, однако никакого вердикта еще вынесено не было.

Фолькманн сказала, что недовольство, вызванное новым указом, могут спровоцировать беспорядки, подобные тем, что вспыхнули 14 января, в годовщину свержения президента Туниса Бен Али.