Землетрясение потрясло границу Грузии и Армении

13 фев. 22:11

На Кавказе сегодня вечером ощущались мощные подземные толчки – магнитуда землетрясения на границе Грузии и Армении составляла 5,4, а воспринимались они как 6-6-7 балльное. Пока информации о жертвах и разрушениях нет, известно лишь, что американские сейсмологи из Геологической службы США (USGS) оценили его магнитуду в 5,4 , а затем переквалифицировали на 6,2.

Землетрясение было зафиксировано в 18.25 по времени UTC (21.25 мск). Эпицентр располагался в 42 километрах к северо-востоку от города Гюмри на глубине 10 км, - передает РИА Новости.

По данным МЧС Армении, через несколько минут произошло несколько афтершоков.