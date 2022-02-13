Самолет Героя Советского Союза отреставрируют в Дагестане

13 фев. 21:57

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в своем Instagram, что в республике планируется восстановить штурмовик Ил-2, на котором летал Герой Советского Союза Юсуп Акаев, после обращения активистов Общероссийского народного фронта.

Ранее общественники заявляли, что музей боевой славы, куда был передан поднятый пять лет назад со дна Керченского пролива самолет Акаева, распродали, а останки самолета находятся во дворе Буйнакского историко-краеведческого музея.

"Предстоит разобраться, почему так долго решался вопрос с реставрацией самолета, почему у музея возникли проблемы с землей, на которую кто-то предъявляет свои права. Поручил Минкультуры Дагестана в недельный срок разобраться в ситуации и проработать все вопросы, связанные с дальнейшей судьбой останков самолета", - отметил он.

Меликов подчеркнул, что экспонат должен стать центральным, и пообещал держать ситуацию под личным контролем.

О готовности восстановить штурмовик заявил также на своей странице в Instagram депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров. "Я готов восстановить самолет и привести его в подобающий вид", – написал он, добавив, что работники исторического парка "Россия – моя история" в Махачкале окажут методическую помощь при восстановлении штурмовика.

Депутат предложил установить самолет в военно-патриотическом парке "Патриот" в Дербенте, где будет сосредоточена военная техника разных лет.