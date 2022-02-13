На одной из крупнейших донских шахт рухнул мост (ВИДЕО)

13 фев. 21:42

На одной из крупнейших ростовских шахт в городе Зверево обрушился мост, - сообщает пресс-служба Северо-Кавказского управления Ростехнадзора.

Мост предназначен для перевозки угля на склад. Надзорный орган уже начал расследование причин аварии. К счастью, никто из рабочих в ней не пострадал. – передает "АиФ-Ростов".

"Обуховская" – одна из крупнейших шахт Дона, в минувшем году ее прибыль составила 255,5 млн рублей, однако она входит в категорию опасных производственных объектов: в 2018 году на ней прогремел взрыв, один работник погиб и пятеро пострадали.