Стали известны подробности телефонной беседы Байдена и Зеленского

13 фев. 21:29

Новый телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского сегодня продолжался чуть менее часа, - передает телеканал CNN со ссылкой на чиновника Белого дома.

По итогам беседы лидеры двух стран договорились продолжать дипломатические усилия для разрешения текущего украинского кризиса, - сообщил Белый дом.

"Президент Байден подтвердил президенту Зеленскому приверженность США защите территориальной целостности и суверенитета Украины… Лидеры согласились с важностью продолжения дипломатических усилий и политики сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины", - говорится в сообщении Белого дома, обнародованном по итогам звонка Байдена Зеленскому, передает РИА Новости.

В ходе беседы хозяин Белого дома также обещал президенту Украины "быстрый и решительный" ответ со стороны США и союзников на "любую дальнейшую агрессию России в отношении Украины".

Напомним, это уже третий телефонный разговор президентов США и Украины с начала текущего года – они беседовали в начале и конце января.