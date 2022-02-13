США отказались от превентивных антироссийских санкций

13 фев. 21:14

Администрация США не рассматривает возможность введения превентивных санкций в отношении России в связи с продолжающимся кризисом на Украине, - заявил сегодня пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"На текущий момент мы не рассматриваем возможность введения превентивного санкционного режима", - сказал Кирби в эфире телеканала Fox News, подчеркнув, что, если масштабные санкции будут введены против России сейчас, они "утратят свой сдерживающий эффект", передает РИА Новости.

"Они сохраняют такой эффект, лишь находясь в резерве", - указал высокопоставленный американский военный.

Напомним, законопроект, предполагающий введение санкций в отношении руководства РФ в случае эскалации кризиса на Украине, ранее внесла группа демократов во главе с сенатором Робертом Менендесом. Предполагается, что санкции также могут затронуть проект российского газопровода "Северный поток - 2". Такой же законопроект ранее был внесен на рассмотрение палаты представителей конгресса, однако конгрессу США не хватило времени для его рассмотрения до ухода на каникулы, которые завершатся 28 февраля.