Россия нарастит возможности ОДКБ - МИД РФ

13 фев. 20:57

Москва нацелена на наращивание потенциала ОДКБ для гарантий безопасности России и ее союзников, - заявил сегодня директор Первого департамента СНГ российского МИД Михаил Евдокимов.

"Мы нацелены на укрепление системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), наращивание ее возможностей в интересах гарантированной защиты России и ее союзников при любом развитии военно-политической обстановки в мире и регионах, расположенных в непосредственной близости к зоне ответственности организации", - поведал российский дипломат, передает ТАСС.

Напомним, в настоящее время в ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.