США продолжают "накачивать" Украину оружием

13 фев. 20:15

Сегодня из США на Украину прибыла очередная партия боеприпасов, - сообщило американское посольство в Киеве.

"В Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть помощи на 200 млн - боеприпасы и заряды для гранатометов", - говорится в сообщении посольства в Twitter, передает ТАСС.

В Киев уже доставили из США 1,5 тыс т военных грузов. "Две птицы - оборонительная помощь от США - 180 т амуниции для Вооруженных сил Украины! В общей сложности мы получили 17 птиц общим весом почти 1,5 тыс тонн! Наши друзья не спят!", - радостно уточнил в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.

На Украину уже прибыли 15 самолетов с грузом военного назначения, который в посольстве США так же назвали помощью для украинской армии, всего Вашингтон намерен отправить в Киев 45 таких рейсов.