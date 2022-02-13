Турция стремительно теряет рейтинги

13 фев. 19:58

Текущие рейтинги Турции упали на четыре ступени ниже инвестиционного уровня, а долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) страны в иностранной и национальной валюте понизились до "B+" с "BB-", и прогноз рейтингов - "негативный", говорится в сообщении Международного рейтингового агентства Fitch.

Причины такого резкого снижения - высокая инфляция, низкая внешняя ликвидность и слабое доверие к политике страны: турецкий ЦБ снизил базовую ставку на 500 базисных пунктов с сентября 2021 года, в то время как Центробанки других государств в основном ужесточали денежно-кредитную политику, стремясь сдержать ценовое давление, - передает "Интерфакс".

Турецкая лира потеряла половину стоимости в паре с долларом до того, как в декабре Центробанк объявил о шагах, призванных остановить падение лиры и сдержать рост потребительских цен. Однако инфляция в Турции в январе взлетела до 48,7%, максимума за 20 лет.

"Fitch не ожидает, что меры, принятые властями страны для ограничения инфляции, приведут к устойчивому ослаблению макроэкономических рисков, а также рисков для финансовой стабильности", - говорится в пресс-релизе агентства.