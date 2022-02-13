Иранские военные задержали в Персидском заливе два судна-контрабандиста

13 фев. 19:45

Иранские вооруженные силы сегодня задержали в Персидском заливе два судна, экипажи которых занимались контрабандой топлива, - ссылкой на заявление иранских ВМС пишет иранское информационное агентство ILNA.

Иранские силы безопасности изъяли в ходе операции 15 тыс л контрабандного топлива, которое, как предполагают представители спецслужб, контрабандисты рассчитывали вывезти из Ирана на территорию одного из государств Персидского залива, - передает "Интерфакс".

Суда контрабандистов в Персидском заливе – явление нередкое: ранее здесь иранские пограничники задержали судно под флагом Панамы, на борту которого находилось не менее 300 тыс л контрабандного топлива, - говорится в сообщении.