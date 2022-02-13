Штайнмайер призвал Путина "вместе искать мир в Европе"

13 фев. 19:14

Переизбранный сегодня на второй срок президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в Европе есть "угроза войны", и призвал искать пути гарантировать мир на континенте.

"Отсутствие войны на нашем континенте стало обыденным делом. Защита друзей, мир с соседями, 30 лет со дня воссоединения - какая удача для нашей страны. Но в эти дни мы узнали то, что должны были знать - мир не является чем-то само собой разумеющимся, над ним нужно работать, в диалоге, а когда надо - при помощи ясности, сдерживания, решимости, все это нужно сейчас. Можно много дискутировать о причинах растущей разобщенности между Россией и Западом. Но с этим не поспоришь: мы находимся в ситуации угрозы военного конфликта, войны в Восточной Европе, и ответственность за это несет Россия", - заявил Штайнмайер, выступая перед Федеральным собранием сразу после процедуры переизбрания, передает РИА Новости.

Кроме того, он обратился к президенту РФ Владимиру Путину. "Ищите вместе с нами путь, который гарантирует мир в Европе", - сказал Штайнмайер.