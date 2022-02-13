СМИ: российские "Калибры" уже в Черном море

13 фев. 18:54

Носитель подводных крылатых ракет "Калибр", российская подводная лодка "Ростов-на-Дону", сегодня проследовала через Босфор из Средиземного в Черное море, следует из данных агентства "Анадолу" и стамбульских информационных сайтов, публикующих фотографии ее прохождения через пролив.

В надводном положении через Дарданеллы и Босфор подлодку Черноморского флота (ЧФ) сопровождали катера турецкой береговой охраны.

Напомним, накануне в Черном море начались учения с участием более 30 российских военных кораблей. В маневрах задействована авиация и береговые войска, отрабатывается оборона Крыма. Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО.