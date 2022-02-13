В Грузии ушел из жизни певец "космического" фольклора Ростом Сагинашвили (ВИДЕО)

13 фев. 18:46

В Грузии ушел из жизни известный исполнитель грузинской народной песни Ростом Сагинашвили, ему был 81 год.

Наиболее известная композиция певца-фольклориста – "Чакруло" - в 1977 году была запущена в открытый космос на космическом аппарате "Вояджер", NASA включила ее в число 25 лучших песен мира. Это была единственная композиция со всего Советского Союза, попавшая на космический зонд, - передает SOVA.

В знаменитой записи Ростом Сагинашвили исполнил "Чакруло" вместе с Ильей Закаидзе. Запись была сделана во время гастролей Грузинского государственного ансамбля народной песни и танца в Америке в 70-е годы, - говорится в сообщении.

В 2001 году песня как образец грузинского хорового полифонического пения была включена в Список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.