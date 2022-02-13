В Анапе пылала многоэтажка

13 фев. 18:32

Сегодня днем кубанские огнеборцы тушили квартиру в многоэтажке в Анапе.

В 11:09 диспетчер Анапского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о возгорании на 17 этаже высотного дома и направил туда подразделения Апшеронского пожарно-спасательного гарнизона. Происшествию присвоили повышенный ранг пожара, - передает портал Юга.ру.

В доме горела квартира на площади 60 кв м. В 12:10 пожар удалось локализовать и устранить открытое горение. В 12:15 пожар был полностью ликвидирован.

Из дома эвакуировали 90 человек и спасли одного. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Пожар тушили 38 человек личного состава и 11 единиц техники, - сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.