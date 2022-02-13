Эрдоган летит в ОАЭ с официальным визитом

13 фев. 18:13

Завтра, 14 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправляется с двухдневным официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Визит осуществляется после нормализации двусторонних отношений и решений о взаимных инвестициях.

Встретит турецкого лидера официальной церемонией наследный принц Абу-Даби Мухаммед бин Заид Аль-Нахайян, далее пройдет встреча двух лидеров в формате один на один и в расширенном составе. Также с участием Эрдогана и наследного принца пройдет церемония подписания соглашений и меморандумов о взаимопонимании, - передает турецкое информационное агентство "Анадолу".

Во второй день визита в Эмираты глава турецкого государства отправится в Дубай, где посетит Всемирную выставку ЭКСПО-2020. Главу государства будет сопровождать эмир Дубая шейх Мухаммед бин Рашид Аль-Мактум. Также Эрдоган примет участие в открытии "Национального дня Турции" в рамках международной выставки, являющейся символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений.

Ожидается, что визит Эрдогана в ОАЭ положительно скажется на двусторонних отношениях Анкары и Абу-Даби, - говорится в сообщении.