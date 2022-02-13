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Киеву придется отреагировать на претензии Анкары по Минским соглашениям

Киеву придется отреагировать на претензии Анкары по Минским соглашениям

Россия будет приветствовать решение Турции о требовании от Украины выполнить взятые на себя обязательства по Минским договоренностям, - заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

"Основные разногласия между Россией и Украиной связаны с пробуксовкой процесса выполнения Минских договоренностей со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и побудить их выполнять ранее взятые на себя обязательства, это будет только приветствоваться. По достоинству мы оцениваем и в целом стремление наших турецких партнеров предпринять усилия по деэскалации ситуации", - сказал посол в интервью турецкой газете Türkiye, передает РИА Новости.

Также "сводить нынешнюю международную напряженность к некому "российско-украинскому кризису" было бы заведомо неправильно и даже контрпродуктивно", - отметил посол.

"В действительности существо, ядро проблемы – не между Москвой и Киевом, а между Москвой и Вашингтоном, а также между Москвой и Брюсселем, то есть НАТО. А конкретно речь идет о многолетнем безудержном продвижении Североатлантического альянса на восток – то есть все ближе и ближе к российским границам, что… несет прямую и непосредственную угрозу национальной безопасности России", - добавил Ерхов.

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