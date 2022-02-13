Олимпиада в Пекине: итоги десятого дня

13 фев. 17:45

В воскресенье, 13 февраля, в Пекине прошел десятый день зимних Олимпийских игр. Сегодня были разыграны семь комплектов наград в пяти видах спорта: горных лыжах; лыжных гонках; биатлоне; шорт-треке; конькобежном спорте.

Олимпийская сборная России пополнила свою копилку тремя медалями.

Мужская сборная России выиграла лыжную эстафету 4х10 км. Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов пробежали дистанцию за 1 час 54 минуты и 50,7 секунды. "Серебро" досталось норвежцам (отставание 1 минута 7,2 секунды), "бронза" - французам (+1.16,4). Мужская сборная России впервые выиграла эстафету на Олимпиадах. Советские лыжники побеждали в этой дисциплине на Играх 1980 года в Лейк-Плэсиде.

Шорт-трекист Константин Ивлиев стал обладателем серебряной медали на дистанции 500 метров. Россиянин преодолел дистанцию за 40,45 секунды. Первым стал венгр Лю Шаоан, опередивший Ивлиева на 0,11 секунды. "Бронзу" выиграл канадец Стивен Дюбуа (+0,34).

Биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования у мужчин. Первым финишировал француз Кентен Фийон Майе (39:07,15 и 0 промахов), вторым - норвежец Тарьей Бе (+35,3 и 1 промах). Латыпов отстал от Майе на 35,3 секунды, у него 1 промах.

Еще одну бронзовую награду России принесла на дистанции 500 метров конькобежка Ангелина Голикова (37,21). "Золото" выиграла американка Эрин Джексон (37,04), "серебро" – японка Михо Такаги.

В гонке преследования у женщин первой стала норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн. Она преодолела 10 км за 34 минуты 46,9 секунды, допустив всего один промах на четырех огневых рубежах. Второй стала Эльвира Эберг из Швеции (+1;36,5; 3), третьей – представительница Норвегии Тириль Экхофф (+1:48,7; 3).

В гигантском слаломе "золото" выиграл швейцарский горнолыжник Марко Одерматт (2:09,35). Серебряная медаль досталось словенцу Жану Краньецу (+0,19), замкнул призовую тройку француз Матье Февр (+1,34).

В эстафете на 3 тыс метров у женщин победила сборная Нидерландов по шорт-треку. В финале они преодолели дистанцию за 4 минуты 3,4 секунды и установили тем самым новый олимпийский рекорд. Второе место заняла сборная Южной Кореи (+0,23), третье – команда Китая (+0,45).

На данный момент в медальном зачете лидирует Норвегия (9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медали). На втором месте располагается Германия (8 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая), на третьем - США (6 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая). Сборная России находится на седьмом месте. В активе россиян 4 золотые, 5 серебряных и 8 бронзовых наград.