В Баку наградили победителей Кубка мира по прыжкам на батуте

13 фев. 17:28

Сегодня, 13 февраля, в Национальной арене гимнастики в Баку наградили победителей и призеров Кубка мира по прыжкам на батуте в программе синхронных прыжков у мужчин и женщин.

Сильнейшими в программе синхронных прыжков у женщин стали турчанки – первое место на пьедестала почета заняли Сена Эльчин Каракаш и Сила Каракуш, на второй ступени Теа Лильерут и Лина Сьоберг из Швеции, на третьем – россиянки Мэри Голота и Александра Бонарцева, - передает Тренд.

"Золото" в программе синхронных прыжков у мужчин у белорусских спортсменов Андрея Буйлова и Ивана Литвиновича, "серебро" у россиян Данилы Касимова и Кирилла Козлова, "бронза" – у португальцев Диого Абреу и Педро Феррейра.

Всего в первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, приняли участие около 60 спортсменов из 13 стран мира.