Россияне разочаровались в Дне всех влюбленных

13 фев. 17:13

Россияне не торопятся праздновать День святого Валентина – в этом году его планируют отметить лишь 12% россиян, - свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Согласно результатам исследования, женщин, собирающихся отметить этот день, 14 февраля, оказалось больше, чем мужчин - 14% и 11% соответственно, 78% россиян не собираются отмечать День святого Валентина вообще, а каждый десятый (10%) пока не определился, - говорится в исследовании, передает "Интерфакс".

Праздник влюбленных начали отмечать в России в первой половине 90-х годов, однако на протяжении 15 лет его популярность неуклонно снижается: в 2007 году его отмечал каждый второй россиянин, в 2009 году - 40% сограждан, а в прошлом году - 13% респондентов.