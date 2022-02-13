Штайнмайер будет президентом Германии еще пять лет

13 фев. 16:59

В Германии сегодня прошли президентские выборы: Федеральное собрание страны переизбрало на новый пятилетний срок социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера, - заявила председательствовавшая на Федеральном собрании спикер бундестага Бербель Бас.

Переизбрание Штайнмайера было ожидаемым - его кандидатуру поддержали как партии правящей коалиции, так и оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, - передает РИА Новости.

Напомним, Федеральное собрание Германии – специальный конституционный орган ФРГ, который созывается для избрания президента и состоит из депутатов бундестага и представителей регионов Германии, назначаемых региональными парламентами. В этот раз за кандидатуру Штайнмайера голосовмли 1472 человека, среди которых были бывший канцлер Ангела Меркель, соосновательница компании-разработчика вакцины против коронавируса Озлем Тюречи, тренер национальной футбольной сборной Ханси Флик и другие известные в стране люди.