Самолеты украинской авиакомпании не будут летать три дня

13 фев. 16:44

Украинская авиакомпания SkyUp временно прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля, - заявил ее генеральный директор Дмитрий Сероухов.

"Сложившаяся ситуация требует решения на государственном уровне. Сейчас мы работаем совместно с государственными структурами для поиска вариантов решения проблемы и делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации", - приводит слова Сероухова сайт пресс-службы SkyUp, передает РИА Новости.

Ранее лизингодатель из Ирландии запретил самолету SkyUp входить в воздушное пространство Украины, после чего выполнявший рейс лайнер из португальской Мадейры в Киев сел в аэропорту Кишинева.