МИД России осудил решение о передислокации миссии ОБСЕ на Украине

13 фев. 16:29

МИД России призвало руководство ОБСЕ пресечь попытки ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Администрация США на фоне кризиса вокруг Украины намерена отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ. Об этом государства-участники проинформировало и действующее председательство ОБСЕ и генеральный секретарь ОБСЕ "в связи с ухудшением условий безопасности", - сообщила Захарова, передает РИА Новости.

"Такие решения не могут не вызывать у нас серьезную озабоченность: миссию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации. Призываем руководство ОБСЕ решительно пресечь попытки манипуляции миссией и не допускать втягивание организации в разыгрываемые вокруг нее нечистоплотные политические игры", - указала Захарова, добавив: в условиях искусственно нагнетаемой напряженности мониторинговая деятельность миссии в полном соответствии с ее мандатом востребована как никогда.