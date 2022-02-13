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В грузинской политике будет больше женщин

В грузинской политике будет больше женщин

Политсовет "Грузинской мечты" принял решение учреждить женскую организацию правящей партии. Об этом сообщил председатель партии Ираклий Кобахидзе.

"Как вы знаете, наличие женской организации при политической партии - устоявшаяся европейская практика. Для обеспечения максимальной активизации роли и вовлечения женщин в партийно-политические процессы создается женская организация", - цитирует его "Sputnik Грузия".

Кобахидзе подчеркнул, что в ближайшее время пройдет учредительная национальная конференция женской организации, на которой будут избраны правление, а также главы городских и районных организаций.

По словам председателя правящей партии, создание женской организации будет способствовать карьерному росту ее членов как в партийных структурах, так и на госслужбе.

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