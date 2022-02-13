В грузинской политике будет больше женщин

13 фев. 15:57

Политсовет "Грузинской мечты" принял решение учреждить женскую организацию правящей партии. Об этом сообщил председатель партии Ираклий Кобахидзе.

"Как вы знаете, наличие женской организации при политической партии - устоявшаяся европейская практика. Для обеспечения максимальной активизации роли и вовлечения женщин в партийно-политические процессы создается женская организация", - цитирует его "Sputnik Грузия".

Кобахидзе подчеркнул, что в ближайшее время пройдет учредительная национальная конференция женской организации, на которой будут избраны правление, а также главы городских и районных организаций.

По словам председателя правящей партии, создание женской организации будет способствовать карьерному росту ее членов как в партийных структурах, так и на госслужбе.