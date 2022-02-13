Президент и первая леди Азербайджана совершили поезду в Агдамский район

13 фев. 16:15

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева сегодня посетили Агдамский район страны, где приняли участие в открытии электроподстанций 110/35/10 кВ "Агдам-1" и "Агдам-2" ОАО Azərenerji, а также Центра цифрового управления региональной электрической сети "Карабах".

Также азербайджанский лидер заложил фундаменты завода по производству осветительных столбов и других установок, питающихся альтернативными и возобновляемыми источниками энергии, предприятия по производству ковров, гостиницы Park Forest Hotel Aghdam, ряда объектов, которые будут действовать в Агдамском промышленном парке, а также нового жилого комплекса на 209 квартир в Агдаме, - передает Sputnik Азербайджан.

Также президент и первая леди ознакомились с ходом восстановительных работ, проводимых Фондом Гейдара Алиева в Джума-мечети в Агдаме, а глава государства выступил на мероприятии. Затем первые лица государства заложили фундамент Агдамской центральной больницы на 210 коек.

Также президент Азербайджана и первая леди ознакомились с условиями, созданными на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район, и посетили гробницы и резиденции карабахских ханов - комплекс Имарат.

Полный отчет о поездке будет опубликован завтра, 14 февраля.