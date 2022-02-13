В России диагностировали COVID-19 почти у 200 тыс человек

13 фев. 15:12

В России за последние 24 часа число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 увеличилось на 197 949. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Выписаны по выздоровлению 101 568 человек, умерли – 706.

Общее число заражения COVID-19 в России составляет 14 133 509. Справились с болезнью 11 235 859 жителей страны, умерли - 340 248 человек.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Санкт-Петербурге – 20 136, Москве – 12 496, Московской области – 7349, Красноярском крае – 6317, Пермском крае – 5553, Воронежской области – 5468, Новосибирской области – 5349, Челябинской области – 5004, Свердловской области – 4896, Алтайском крае – 4757.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки по-прежнему является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 1725 жителей региона. В Дагестане выявили 575 случаев заражения, в Кабардино-Балкарии – 483, в Карачаево-Черкесии – 390, в Ингушетии – 380, в Чечне – 290, Северной Осетии – 209.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 410 млн, из них более 5,8 млн человек скончались.