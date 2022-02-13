РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Шольц поговорил по телефону с Макроном перед встречей с Путиным

Шольц поговорил по телефону с Макроном перед встречей с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц перед поездкой в Москву и Киев провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Разговор двух лидеров состоялся 12 февраля.

В ходе беседы Шольца и Макрона подтвердилось "полное совпадение позиций" Франции и ФРГ. "Особенно это касается будущих этапов дискуссий в "нормандском формате" (Россия, Франция, Германия, Украина), а также необходимости формулирования параметров коллективной безопасности в Европе", передает ТАСС.

Напомним, переговоры Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца состоятся в Москве 15 февраля. Это будет первая личная встреча Путина с Шольцем в качестве канцлера ФРГ. В эту должность он вступил в конце прошлого года.

1405 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version