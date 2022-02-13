Зеленский обсудил с главой Евросовета "нормандский формат" и санкции

13 фев. 13:59

В воскресенье, 13 февраля, состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и главы Евросовета Шарля Мишель. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Instagram сам украинский лидер.

По его словам, в ходе беседы они обсудили последние переговоры советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине и применение санкций.

"Главные вопросы - совместное противодействие вызовам безопасности и санкции. Обменялись мнениями о встрече советников лидеров "Нормандской четверки" в Берлине, будущих дипломатических усилиях и санкциях", - цитирует главу государства ТАСС.

Зеленский сообщил, что Украина привержена дипломатическому урегулированию конфликта на Донбассе и поблагодарил ЕС за макрофинансовую поддержку.

Он отметил, что о поддержке со стороны Евросоюза свидетельствует также тот факт, что посольства стран Европы по-прежнему работают на Украине.