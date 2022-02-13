Самолетам могут временно запретить летать над Украиной

13 фев. 13:20

С 14 февраля над Украиной могут приостановить воздушное движение. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Скорее всего, с завтрашнего дня с 16:00 (17:00 мск) по Киеву воздушное движение на Украине будет приостановлено. Одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала уведомления о том, что с завтрашнего дня с 14:00 по Лондону (17:00 мск) прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины", - поведал Гончаренко.

Депутат отметил, что собственники самолетов, находящихся в лизинге, уже начали запрещать своим воздушным суднам залетать в воздушное пространство Украины. По его словам, свои рейсы уже отменили KLM и Sky Up, а в воскресенье появится запрет от Air France.

Кроме того, Гончаренко призвал украинцев, которые в настоящее время находятся за рубежом и хотят вернуться домой, сделать это как можно раньше. "Если вы находитесь за границей и пытаетесь добраться домой, то лучше всего это делать уже! Потому что в ближайшую неделю-две, вероятно, это будет сделать очень сложно", - цитирует его РИА Новости.