Блинкен рассказал Лаврову, как можно решить украинский кризис

13 фев. 12:49

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе состоявшегося 12 февраля телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал РФ двигаться к разрядке напряженности вокруг ситуации вокруг Украины.

"Я четко дал понять, как это сделал сегодня и президент Байден в ходе своего разговора с президентом Путиным, что дипломатический путь разрешения этого кризиса <...> остается открытым", - сказал Блинкен.

По его словам, если Москва хочет идти по этому пути, ей нужно заниматься деэскалацией, а не эскалацией. "И ей следует не только говорить о стремлении к дипломатическому выходу из ситуации, но и действительно работать над ним", - цитирует главу американского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Блинкен также поведал, что Лавров сказал ему в ходе беседы, что российская сторона работает над ответом на документ, который американская сторона направила в Москву более двух недель назад и в котором предложила конкретные направления для обсуждения. Он подчеркнул, что после получения российского ответа США "будут готовы к взаимодействию вместе с союзниками и партнерами".