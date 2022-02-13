В Йемене похитили пятерых сотрудников ООН

13 фев. 12:38

В Йемене похитили пятерых сотрудников Организации Объединенных Наций (ООН). Соответствующую информацию подтвердил официальный представитель всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Нам известно об этом случае, но по понятным причинам мы не собираемся комментировать", - цитирует его "Интерфакс".

Ранее СМИ со ссылками на йеменских чиновников сообщили, что 11 февраля подозреваемые в связях с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ) боевики похитили в провинции Абьян на юге Йемена пятерых сотрудников ООН. Среди похищенных - четыре йеменца и один иностранец.