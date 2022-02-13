Российские лыжники завоевали "золото" Олимпиады в эстафете

13 фев. 12:17

Мужская сборная России по лыжным гонкам завоевала "золото" Олимпийских игр в Пекине в эстафете 4х10 км.

Третью награду высшей пробы на Играх-2022 российской команде принесли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов. Россияне пробежали дистанцию за 1 час 54 минуты и 50,7 секунды.

"Серебро" досталось норвежцам (отставание 1 минута 7,2 секунды), "бронза" - французам (+1.16,4).

Напомним, мужская сборная России впервые выиграла эстафету на Олимпиадах, советские лыжники в последний раз становились обладателями золотых медалей на в этой дисциплине на Играх 1980 года в Лейк-Плэсиде.

На данный момент сборная России находится на седьмом месте медального зачета с четырьмя золотыми, четырьмя серебряными и шестью бронзовыми медалями. Лидером медального зачета является сборная Германии, завоевавшая восемь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награду. Второе место занимает сборная Норвегии (8 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых), третье - команда США (5 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая).