В Грузии выявили COVID-19 у 15 тыс человек

13 фев. 11:58

В Грузии за минувшие сутки диагностировали коронавирус COVID-19 у 15 712 человек. Об этом сообщает официальный портал StopCov.

Выписаны по выздоровлению 21 623, умерли - 38.

Всего с начало пандемии в стране выявили 1 454 065 случаев заражения. Побороли инфекцию 1 248 242 жителя страны, скончались – 15 556.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 410 млн, из них более 5,8 млн человек скончались. В России выявили 14 133 509 случаев заражения.