Жители Алматы вышли на несанкционированную акцию в память жертв январских событий

13 фев. 11:50

На площади Республики в Алматы начался несогласованный митинг в память жертв январских событий.

Акция началась с молитвы. Собравшиеся скандируют "Свободу!", призывая власти освободить незаконно задержанных в ходе январских событий граждан.

Неподалеку дежурит бригада скорой помощи и две патрульных машины полиции, передает "Интерфакс".

Напомним, в начале 2022 года в нескольких городах Казахстана прошли акции протеста против повышения цен на сжиженный газ. Республиканское правительство пошло навстречу протестующим и снизило цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр (около 11 центов), но это не остановило протестующих. Постепенно они перешли от экономических требований к политическим. В частности, протестующие призывали к отставке правительства, проведению новых выборов и рассмотрению вопроса о люстрации людей из "клана" бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Позже протесты переросли в беспорядки. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. В результате беспорядков погибли 225 человек, пострадали около 4,6 тыс человек.