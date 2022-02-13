Главы МИД Украины и Турции обсудили вопросы военно-технического сотрудничества

13 фев. 11:34

В субботу, 12 февраля, состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Украины и Турции Дмитрия Кулебы и Мевлюта Чавушоглуа. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства на своей странице в социальной сети Twitter.

Он подчеркнул, что провел со своим турецким коллегой и другом содержательный разговор по поводу созданного Россией кризиса безопасности и угроз в Азовском и Черном морях, дипломатических путей снижения напряжения

"Приветствую активные усилия Анкары. Обсудили развитие военно-технического сотрудничества Украины и Турции", - поведал Кулеба.