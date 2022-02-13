Байдена расстроило совместное фото Путина и Си Цзиньпина

13 фев. 11:12

Президент США Джо Байден расстроился, увидев совместную фотографию президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом пишет турецкая газета Turkiye Gazetesi.

Речь идет о снимке, сделанном по итогам встречи российского и китайского лидеров в Пекине.

"Джо Байден был не рад увидеть тот снимок, который в итоге получился в Пекине", - сказано в материале.

Издание поясняет, что встреча Путина и Байдена показала дружественные отношения РФ и КНР, чем огорчила главу американского государства.

Напомним, встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошла 4 февраля в преддверии открытия Олимпийских игр в Пекине.