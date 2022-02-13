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WADA займется проверкой окружения фигуристки Валиевой

WADA займется проверкой окружения фигуристки Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) организует проверку окружения российской фигуристки Камилы Валиевой после ее положительной допинг-пробы.

По данным агентства Reuters, отдел расследований антидопинговой организации начнет разбирательство в отношении тренеров, врачей и других взрослых, окружающих 15-летнюю спортсменку. Ранее расследование в отношении персонала Валиевой инициировало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Напомним, 7 февраля Валиева завоевала золотую медаль в составе сборной России в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине. В тот же день должно было пройти награждение победителей, однако оно было перенесено из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Данный шаг решили опротестовать в Спортивном арбитражном суде (CAS) Международный союз конькобежцев (ISU), Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

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