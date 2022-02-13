В Кремле рассказали, почему европейцы покупают газ по высокой цене

13 фев. 10:48

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему страны Европы закупают газ по завышенным ценам.

Он подчеркнул, что это происходит из-за того, что европейцы отказались от долгосрочных контрактов с Россией.

"Президент говорил по энергетическому взаимодействию, что все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов. Вот то, от чего отошли европейцы, и теперь они покупают газ - я грубо говорю - не по 300, а по 1300. Актуально? Более чем", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Напомним, 6 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что за год цены на газ в Европе выросли из-за инфляции в 6-10 раз. Он отметил, что необходимо начать работу над большей диверсификацией путей и источников импорта, так как примерно 40% поставок газа в Европу приходится на Россию, против которой могут быть введены очередные санкции.